Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçlarının programı açıklandı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta maçlarının programı belli oldu. 3-5 Şubat tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların saatleri ve takımlar açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:

3 Şubat Salı:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)

4 Şubat Çarşamba:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

5 Şubat Perşembe:

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)

15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Kocaeli)

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
