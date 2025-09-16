Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur Mücadeleleri Başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları bugün oynandı. Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ve Manisa FK, 3. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün oynanan 7 maçla başladı.

Karşılayşmaların ardından Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ile Manisa FK, adını 3. tura yazdırdı.

Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor: 4-1

Kahta 02-Adana Demirspor: 2-1

Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: 2-1

Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: 1-1 (Penaltılar 3-5)

Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediyespor: 0-2

Kestel Çilekspor-Fethiyespor: 0-1

Kırıkkale FK-Manisa FK: 0-1

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
