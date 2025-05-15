Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tekke, Gaziantep Stadı'nda Galatasaray'a 3-0 yenildikleri final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı kazandığı şampiyonluktan dolayı kutlayan Tekke, "Kulübün tarihinde yeri olan futbolcu, taraftarı ve şu andaki teknik adamı olarak taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüm. Onların yaşadığı üzüntüyü biz de yaşıyoruz." dedi.

Maçta iki devrenin başında yedikleri gollerin, sonucu belirlediğini vurgulayan 47 yaşındaki teknik adam, "Elimizde çok değerli bir avantaj vardı. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk ama başaramadık. Bu üzüntüyü yaşamak zorundayız. Gelecek sezon için bu tip güçlü takımlara karşılık verebileceğimiz kadrolar oluşturmamız gerek. Bunun için ciddi bir enerji ve vakit harcıyoruz. Ligde bir iddiamız kalmadı. Bundan sonra daha az oynayan futbolcularıma zaman vereceğim. Gelecek senenin inşası için daha çok çalışacağız. Bu sezon yavaş oynamak zorunda kalan takımın tam tersine hızlı ve dinamik bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapacağız, titiz davranacağız. Üzgünüm. Taraftarlardan ve ailemden özür dilerim." diye konuştu.

Kadrosundaki oyuncuların birbirine benzer özellikte olduğunu aktaran Tekke, "Seneye Trabzon taraftarının istediği dinamizmi kuracağız. Şu an takımım yavaş oynamak zorunda. Seneye her bölgesinde dinamik oyunculardan kurulu bir kadro yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Net iyi oyuncu almamız gerek"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Avrupa kupalarına gidememelerinin transfer çalışmalarını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Kupa finalini kaybederek Avrupa'da mücadele etme hakkını elde edemediklerinin hatırlatılması üzerine Tekke, "Bu muhakkak etkileyecek. Gelecek oyuncuların Avrupa'da mücadele etme isteği ve talebi olacaktır. Çalıştığımız oyuncuların hepsi Avrupa'da önemli yerlerde oynuyor. Avrupa'da olmamak bizim için dezavantaj. Güçlü kadrolara karşı oynamak istiyorsak net iyi oyuncu almamız gerek. Burada da hata yapmamamız gerek. Camia olarak bu seneyi mutlu geçirmedik, zaman kaybı oldu. Camiamızın sıfırdan başlayıp, Trabzonspor'a yakışır, oyuncuların bireysel özelliklerinin tartışılmadığı bir kadro kurmamız gerek. Bunun için çok titizlikle çalışıyoruz. Tüm opsiyonlarımız iyi olmak zorunda. Aynı tip değil net oyuncular gerek. Yarışın içinde olmak istiyorsak net, iyi bir takım kurmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz mücadele etmeye devam ediyoruz"

Fatih Tekke, kupa seremonisine çıkmamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren genç teknik adam, "Bana yakışmayacak şeyleri söylemeyeceğim. Futbol hayatıma 1994'te başladım. Şimdi 2025'teyiz. Hakemlerle hiçbir zaman 'merhaba' demedim. Hakemlerin adını bile bilmem. Hakem açıklandığı gün yönetim kurulumuzdaki ağabeylerime, başkanımıza net şeyler söyledim. İkinci yarıdaki pozisyonda bu tip maçta VAR'a gitmesi gerekirdi. Artın bundan bıktım. Trabzonspor'a geldiğim günden itibaren bunu çok yoğun yaşıyorum. İnsanlar bir şey söylememi bekliyor. Bana da gına geldi. Bizim kadromuzun gücü belli. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Pes etmek yok. Yapacaklarımız çok net. Bunları başardığımızda kim ne istiyorsa yapabilir. Hiç fark etmez." şeklinde görüş belirtti.

"Sikan'ın zamana ihtiyacı var"

Trabzonspor Teknik Direktörü Tekke, Ukraynalı futbolcuları Danilo Sikan'ın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Genç futbolcunun eksikleri olduğunu aktaran Tekke, "Dani ile ilgili devamlı sorular geliyor. Genç bir oyuncu. Belli bir maliyeti olduğunu biliyorum. Mikrofonların veya kameraların karşısında bir şeyler söylemek oyuncularımı rencide edebilir. Bu oyunda ya çok çabuk düşünmelisiniz ya da çok çabuk olmalısınız. Savic, çok çabuk değil ama çabuk düşünüyor. Osimhen hem çabuk hem de çabuk düşünüyor. Bazı oyuncuların bunu öğrenmesi ve geliştirmesi lazım. Dani de Arif, Ali, Salih gibi eksiği olan bir futbolcu. Bunların zamana ihtiyacı var." diye konuştu.

"Bire bir riskliydi ama bu riski ben aldım"

Fatih Tekke, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.

Futbolcularını kamuoyu önünde eleştirmeyeceğini aktaran Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncularımın bir an önce gol bulmak için bir şeyleri aksattığı anlar ve düzensizlikleri oldu. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Mağlubiyeti kendi üstüme almam lazım. İki maçta da farklı formasyonları tercih ettim, rotasyonlarım bu maça daha dinlenmiş çıkmak içindi. Bazı oyunculardan performansı ve coşkuyu bulamadım. Yoksa oyuncularımın ellerinden geleni yapmaya çalıştığını biliyorum. Çocukların isteği, arzusu ve mücadele etmeleriyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Belki benim özellikle bire bir oynatmam tartışılabilir. Bizim takımımız yerleşik savunmada iyi değil. Galatasaray'ı ceza sahasına çok yaklaştırırsanız sizi cezalandırır. Bire bir riskliydi ama bu riski ben aldım. Sorumluluk benim. Oyuncularım bugün ellerinden geleni yaptı. Biraz insafı olan varsa da üç stoper değişmek zorunda kaldığım bir maç oynadım. Bu iki maçın en iyi performansını sergileyen oyuncuyu kaybettim. Batagov, Osimhen'e karşı hep üstünlük sağladı. Bugün biraz daha yukarıda oynamamız lazımdı. Bazı oyuncuların 10 topun 8'ini kaybetmemesi lazımdı. Maalesef böyle oldu. Bunun sorumlusu benim. Oyuncularıma olumsuz bir şey söylemek mümkün değil."

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