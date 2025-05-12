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Ziraat Türkiye Kupası Finali Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası Finali Hakemleri Belli Oldu
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemi Cihan Aydın olarak belirlendi. Müsabaka Gaziantep Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

GAZİANTEP Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle;

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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