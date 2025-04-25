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Ziraat Türkiye Kupası Finali Gaziantep'te Oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası Finali Gaziantep'te Oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ve Galatasaray arasında yapılacağını açıkladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.

Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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