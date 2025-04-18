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Ziraat Türkiye Kupası finalinin stadı değişiyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinin stadı değişiyor
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TFF, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı aldı.

TFF, 14 Mayıs tarihinde Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat için yeniden değerlendirme kararı aldıklarını belirtti.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir'den alınıyor

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

La Fontaine 'den masallar,yersen ....

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