Ziraat Türkiye Kupası finalinin stadı değişiyor

TFF, 14 Mayıs tarihinde Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat için yeniden değerlendirme kararı aldıklarını belirtti.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.