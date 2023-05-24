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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Szalai'nin savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Michy Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Attila Szalai arka direkte topa dokunamadı.

33. dakikada Max Gradel sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+1. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortada Fredrik Ulvestad topla buluştu. Ulvestad'ın vuruşunda Luan Peres'e çarpan top kornere gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Willian Arao xx, Miha Zajc xx, İrfan Can Kahveci xx, Arda Güler xx, Michy Batshuayi xx, Enner Valencia xx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Jorge Jesus

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Robin Yalçın xx, Caner Osmanpaşa xx, Dimitrios Goutas xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Coffie xx, Samuel Saiz xx, Fredrik Ulvestad xx, Charilaos Charisis xx, Max Gradel x (Ahmed Musa dk. 38 xx), Leke James xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Clinton Njie, Alaaddin Okumuş, Samba Camara, Emre Gökay, Jordy Caicedo, Hakan Arslan, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kart: Charilaos Charisis (DG Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Şaşal Vural Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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