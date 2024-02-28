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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali: Trabzonspor - Başakşehir

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Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasının ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylandırıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Mendy'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

6. dakikada sol taraftan Onuachu'nun yerden pasında ceza sahası içinde Bardhi'nin vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

21. dakikada Trezeguet'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Umut Güneş'in sol taraftan ortasında savunma oyuncuları arasından yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in solundan kornere çıktı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı. Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Vısca, Trezeguet, Onuachu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Pepe, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Eniz Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

RAMS Başakşehir FK: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağuz Dilek, Opoku, Lima, Josef, Mehdi Abeid, Kemen, Figueiredo, Serdar Gürler, Keny

Yedekler: Volkan Babacan, Aleksiç, Piatek, Berkay Özcan, Pepeira, Dubois, Deniz Türüç, Efe Arda Koyuncu, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Bardhi (Trabzonspor), Josef (RAMS Başakşehir) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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