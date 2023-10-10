Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 4 maç yapıldı
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Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan 4 maç sonucunda Tuna Tarım Kırklarelispor, Kırşehir FK, Isparta 32 ve Gölcükspor 3. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan 4 maçla başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda Tuna Tarım Kırklarelispor, Kırşehir FK, Isparta 32 ve Gölcükspor rakiplerine üstünlük kurarak 3. tura yükseldi.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Tuna Tarım Kırklarelispor-Çorluspor 1947: 1-0
Kırşehir FK-Şırnak Petrolspor: 2-0
Isparta 32-Sincan Belediyespor: 1-0
Bursaspor-Gölcükspor: 1-2
Kaynak: AA / Spor