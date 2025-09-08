Haberler

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eşleşmeleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eşleşmeleri Belli Oldu
Antalya temsilcisi Kepezspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da Denizli İdmanyurdu ile sahasında karşılaşacak. Maçlar 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmeleri belli oldu. Antalya temsilcisi Kepezspor Futbol A.Ş, Denizli İdmanyurdu ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, 2. Tur maçları 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, kupadaki sınavını Hasan Doğan Stadyumu'nda verecek. Ligde mücadelesine devam eden Kepezspor Futbol A.Ş, Türkiye Kupası'nda da adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Teknik Direktör Emin Pehlivanlar yönetimindeki takım, sahaya taraftarının desteğiyle çıkacak.

Kepezspor Futbol A.Ş yönetimi, bu önemli karşılaşmada tribünlerin dolmasını isterken, futbolseverleri Hasan Doğan Stadyumu'na davet etti. - ANTALYA

