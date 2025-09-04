Haberler

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Sonuçları

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu dört maçla tamamlandı. Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor'u uzatmada geçerken, Isbaş Isparta 32 SK Ejderoğlu Kırşehir Futbol'u 4-0, Erciyes 38 Futbol ise T.Metal 1963 Spor'u 2-0 mağlup etti. Bursaspor, Söğütspor'u 7-0 ile farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor: 0-0 (1-0 Uzatmalarda)

Isbaş Isparta 32 SK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 4-0

Erciyes 38 Futbol-T.Metal 1963 Spor: 2-0

Bursaspor-Söğütspor: 7-0

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500
