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Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı Ağırlayacak

Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı Ağırlayacak
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Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinin 3. maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Başkent ekibi, 4. şampiyonluğunu hedefliyor.

Ziraat Bankkart, 2-0 önde olduğu Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinin 3. maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Başkent ekibi, şampiyonluğa ulaşmak, sarı-kırmızılılar ise seriyi 4. maça taşımak için mücadele edecek.

Ziraat Bankkart 4'üncü şampiyonluk için sahaya çıkacak

Sahasındaki ilk maçı 3-0, deplasmandaki 2. karşılaşmayı da 3-1 kazanan Ziraat Bankkart, bir galibiyet daha alırsa hem son 5 yılda hem de tarihinde 4. kez şampiyon olacak.

Ziraat Bankkart, mutlu sona ulaşması halinde Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 4. sırada yer alan Galatasaray ve Arkas Spor'u yakalayacak.

Ligde 4 şampiyonluğu bulunan ve bu başarıyı son olarak 1988-1989 sezonunda yaşayan Galatasaray ise uzun süreli şampiyonluk hasretini sonlandırmak için seriyi sonraki maçlara taşımaya çalışacak.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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