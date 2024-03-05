Ziraat Bankkart, Develi Belediyespor'u 3-1 yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 39-37, 22-25, 21-25, 30-32 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül
Develi Belediyespor: Kolodinsky, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Abdullah Çam, Kemal Kayhan (Burak Çevik, Metin Durmuş, Yusuf Bakır, Nikitin, Egecan Avcıl)
Ziraat Bankkart: Oğulcan Yatgın, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Durruthy, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Vicentin)
Setler: 39-37, 22-25, 21-25, 30-32
Süre: 146 dakika (46, 28, 31, 41 )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.