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Ziraat Bankkart, Develi Belediyespor'u 3-1 yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 39-37, 22-25, 21-25, 30-32 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

Develi Belediyespor: Kolodinsky, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Abdullah Çam, Kemal Kayhan (Burak Çevik, Metin Durmuş, Yusuf Bakır, Nikitin, Egecan Avcıl)

Ziraat Bankkart: Oğulcan Yatgın, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Durruthy, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Vicentin)

Setler: 39-37, 22-25, 21-25, 30-32

Süre: 146 dakika (46, 28, 31, 41 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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