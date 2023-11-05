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Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Spor Haberleri

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Ahmet Samet Baltacı, Mehmet Hacıoğlu)

Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Matt, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Burakhan Tosun, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Setler: 15-25, 23-25, 16-25

Süre: 75 dakika (21, 29, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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