Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Ahmet Samet Baltacı, Mehmet Hacıoğlu)
Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Matt, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Burakhan Tosun, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)
Setler: 15-25, 23-25, 16-25
Süre: 75 dakika (21, 29, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor