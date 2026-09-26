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Zidane, Mbappe'nin dizinden sakatlanıp Fransa milli takımından ayrılacağını açıkladı

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ilk maçında Fransa, deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Zidane, karşılaşmada dizinden sakatlanan Mbappe'nin milli takımdan ayrılmak zorunda olduğunu söyledi; Türkiye'nin iyi oynadığını ve sırada Belçika maçı bulunduğunu belirtti.

FRANSA Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Zemin pek rahat değildi. Mbappe dizinden sakatlandı. Kötü bir haberim var. Kylian bizden ayrılmak zorunda" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ilk maçında Fransa deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor ve mücadeleci bir maç oynadıklarını belirten Zinedine Zidane, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Kylian Mbappe'nin milli takımdan ayrılacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Zor bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Mbappe dizinden sakatlandı. Kötü bir haberim var. Kylian bizden ayrılmak zorunda" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÇOK İYİ OYNADI'

Güzel bir oyun oynadıklarını söyleyen Zidane, "Oyun güzeldi. Topa sahip olma oranı yüksek olunca daha iyi oynuyoruz. Türkiye çok iyi oynadı. Şimdi sırada Belçika maçı var. Daha iyi bir maç çıkartmak için o karşılaşmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'MAÇTAN ÇOK KEYİF ALDIK'

Karşılaşmadan çok keyif aldıklarını söyleyen Fransız teknik adam, "Günümüz çok uzun sürdü. Bu maçı bekledik. Maçtan çok keyif aldık. Takımda mutlu bir ruh var. Bireysel oyuncular var ama bireysel oyuncuların kattığı bir ruh var. Bu ruh bize bu sonucu elde ettirdi" dedi.

'TÜRKİYE İYİ BİR TAKIM'

Türkiye'nin 3'lü savunma oynamasıyla ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz analiz yaptığımızda iki seçenek vardı. Türkiye 2'nciyi seçti. Biz ona da çalıştık. Kanatlara top atarak ilerlemek istedik. Türkiye iyi bir takım. Fiziki olarak oynadı. Biz de onları yakalamak istedik. Oyun düzenimizi hiç bozmadık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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