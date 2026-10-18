Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda 2 bin 26 başvuruyla Ali Kaya birinci oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 17. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi.

Kazlıçeşme'deki koyşuya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Abay Caddesi'nde yer alan Kazlıçeşme Sanat'ta startı verilen 10 kilometrelik koşu, yine aynı noktada sona erdi.

Toplamda 2 bin 26 başvurunun yapıldığı yarış, farklı kategorilerde düzenlendi.

Genel klasman erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda ise Emebet Ejigu Bizuneh birinci oldu.

Organizasyonun ardından kategorilerde dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi.

AASK sporcuları da yarıştı

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları da koşuya katıldı.

AASK sporcuları Hasan Hüseyin Kul, Ali Atmaca, Handan Kazancı, Çağrı Koşak, Elif Tuğtekin İnan, Hazel Belkıs Belge, Şengül Uzun ve Bekir Ümit Uğurlukan, 10 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Anadolu Ajansı yarışta şirketler kategorisinde 2. oldu.

AASK Atletizm Branşı Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul, 38 dakika 24 saniyelik derecesiyle genel klasmanda 37, 40-44 yaş grubunda 2. oldu.

Hasan Hüseyin Kul bireysel olarak, AA çalışanları ise takım olarak ödül töreninde kupalarını aldı.

Ömer Arısoy: "Zeytinburnu'muza çok yakışan bir coşku"

Koşunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "17. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle başlattık. Bu, Zeytinburnu'nda 17. kez yaşadığımız bir coşku. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi çok güzeldi. 2 bin 26 sporcumuz bugün koşuyor. Bu pazar gününü koşarak veya yürüyerek değerlendirmek isteyen değerli hemşehrilerimizin katılımına açık, kayıtsız, koşanlarla birlikte çok ciddi bir miktarın bugün yürüdüğünü, koştuğunu düşünüyoruz. Bu, Zeytinburnu'muza çok yakışan bir coşku. Ben katılan bütün sporculara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Her geçen yıl daha iyi bir organizasyon yapmayı planladıklarını belirten Arısoy, "Bizim için her yıl başlattığımız bir program haline geldi. Önümüzdeki yıl da her yıl olduğu gibi hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirerek devam edeceğiz. Katılan sporculardan dinlediğim kadarıyla Türkiye'de en iyi teşkilatlanan koşu olduğu söyleniyor. Bu onların takdiri. Biz her geçen gün daha iyisini yapmak için çalışacağız. Elbette bu koşu bittikten hemen sonra önümüzdeki yarışın hazırlığına başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA