Elazığlı sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu

Edirne Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nda Elazığlı sporcu Zeynep Avcı, 50 metre dip disiplininde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Edirne Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nda Elazığlı sporcu Zeynep Avcı önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların katıldığı organizasyonda mücadele eden genç sporcu, 50 metre dip disiplininde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Milli takım seçmeleri niteliği de taşıyan şampiyonada sergilediği performansla dikkat çeken Zeynep Avcı, elde ettiği dereceyle hem Elazığ'ın hem de bölge sporunun gururu oldu. Zorlu rakipler karşısında gösterdiği azim, disiplin ve mücadele ruhu izleyenlerden tam not aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda; "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak; Edirne Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nda 50 metre dip kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Zeynep Avcı'yı gönülden tebrik ediyoruz. Başarısında emeği bulunan antrenörlerimize, ailesine ve destek veren herkese teşekkür ediyor, sporcumuza gelecekteki yarışmalarında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
