Haberler

Dresdner SC: 3-0

Dresdner SC: 3-0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'nın Dresdner SC takımını 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Takım, 14 Ocak'ta Polonya'nın LKS Commercecon Lodz takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)

ZEREN SPOR: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza, Lazareva, Saliha, Özlem (L) (Eylül, Şeyma, Cemre, Gatina, Janset)

DRESDNER SC: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome, Nestler (L) (Nestler, Winter, Entius, Akimoto, Siksna)

SETLER: 26-24, 25-18, 25-16

SÜRE: 75 dakika (27', 25', 23')

Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında sahasında Almanya'nın Dresdner SC'yi takımını 3-0 mağlup etti. Üçüncü maçında ikinci galibiyetini alan Zeren Spor, 14 Ocak'ta deplasmanda Polonya'nın LKS Commercecon Lodz takımı ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı

Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı

Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu