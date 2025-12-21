Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftasında Zeren Spor, İlbank'ı 3-0 mağlup etti ve ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Maçın setleri 22-25, 16-25, 22-25 olarak sonuçlandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İlknur Çakar
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Gorecka, Klimets, Begüm Hepkaptan, Bricio (Sinem Arıncı, Damla Nur Dündar, Merve Tanyel, Ece Morova, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız)
Zeren Spor : Beyza Arıcı, Gatina, Lazareva, Kübra Akman, Uzelac, Eylül Karadaş (Özlem Güven, Malinov, Şeyma Ercan Küçükaslan, Ceren Önal)
Setler: 22-25, 16-25, 22-25
Süre: 77 dakika (29, 21, 27)
Zeren Spor, bu sonuçla ligde 10'uncu galibiyetini aldı. İlbank ise 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.