Zeminin durumu tartışmalara neden olmuştu! Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak
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TFF, Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı'nın zemin durumunu inceledi. İncelemeler sonucunda saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğu belirlendi ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak olan maçın burada oynanmasına onay verildi. Daha önce zeminin elverişsiz olması nedeniyle Ankaragücü, Süper Lig'in 2. haftasındaki maçını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü- Fenerbahçe karşılaşmasının Eryaman Stadı'nda oynanmasına karar verdi.
MAÇ ERYAMAN'DA OYNANACAK
Başkent ekibinden alınan bilgiye göre, yetkililer kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.
DAHA ÖNCEKİ MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANMIŞTI
Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.