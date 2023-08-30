Zeminin durumu tartışmalara neden olmuştu! Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak

TFF, Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı'nın zemin durumunu inceledi. İncelemeler sonucunda saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğu belirlendi ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak olan maçın burada oynanmasına onay verildi. Daha önce zeminin elverişsiz olması nedeniyle Ankaragücü, Süper Lig'in 2. haftasındaki maçını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.