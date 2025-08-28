Zeki Çelik'ten taraftarları heyecanlandıran beğeni

Zeki Çelik'ten taraftarları heyecanlandıran beğeni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Zeki Çelik, Beşiktaş'ın paylaştığı transfer videosunu, kendi sosyal medya hesabından beğendi. Bu beğeni üzerine taraftarlar, ''Zeki Çelik Beşiktaş'a mı geliyor?'' yorumlarında bulundu.

Serie A ekibi Roma'da forma giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'ten Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir hareket geldi.

TRANSFER VİDEOSUNU BEĞENİ

Milli sağ bek Zeki Çelik, Beşiktaş'ın yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için hazırlayıp sosyal medya hesabından paylaşılan transfer videosuna etkileşim verdi. Zeki Çelik, Siyah-beyazlıların paylaştığı videoyu beğendi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

28 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Birçok taraftar, sosyal medyada yorumlarda bulunarak 'Zeki Çelik Beşiktaş'a mı geliyor?' sorusunu sordu.

İşte Zeki Çelik'in beğendiği o paylaşım;

Zeki Çelik'ten taraftarları heyecanlandıran beğeni

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi

Alevler yerleşim birimlerine ulaştı, anons sesleri yükseldi
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir

Anayasa'daki "Herkes Türktür" maddesini tartışmaya açtı
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Korkutan salgın yeniden ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.