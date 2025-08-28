Zeki Çelik'ten taraftarları heyecanlandıran beğeni

Serie A ekibi Roma'da forma giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'ten Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir hareket geldi.

TRANSFER VİDEOSUNU BEĞENİ

Milli sağ bek Zeki Çelik, Beşiktaş'ın yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için hazırlayıp sosyal medya hesabından paylaşılan transfer videosuna etkileşim verdi. Zeki Çelik, Siyah-beyazlıların paylaştığı videoyu beğendi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

28 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Birçok taraftar, sosyal medyada yorumlarda bulunarak 'Zeki Çelik Beşiktaş'a mı geliyor?' sorusunu sordu.

İşte Zeki Çelik'in beğendiği o paylaşım;