Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi
Milli voleybolcu Zehra Güneş, 8 ay önce gündem olan 'lüks villa yaptırdığı' iddialarını sosyal medya üzerinden yalanladı. Önceki aylarda mimar Şafak Çak'ın Güneş ile villanın önünde bir fotoğraf paylaşması sonrası bu iddialar daha da büyümüştü. Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Benim hiç böyle bir evim olmadı' ifadesini kullanarak bu iddiaları reddetti.
VakıfBank'ta forma giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, 8 ay önce gündem olan "lüks villa yaptırdığı" iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşımla iddiaları net bir dille yalanladı.
VİLLA İDDİASI AYLARCA KONUŞULMUŞTU
Türk voleybolunun öne çıkan isimlerinden Zehra Güneş, 8 ay önce "süper lüks villa yaptırdığı" haberleriyle gündeme gelmişti. İddialar, villanın tasarımcısı olduğu belirtilen mimar Şafak Çak'ın Temmuz ayında Zehra Güneş ile villanın önünde bir fotoğraf paylaşmasının ardından daha da büyümüştü. Daha sonra villaya ait olduğu öne sürülen görsellerin de sosyal medyada paylaşıldığı aktarılmıştı.
DEKORASYON DETAYLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Söz konusu iddialarda, villanın bahçesine Zehra Güneş'in adının baş harfi olan "Z"nin "güneş" şeklinde bir döşemeyle işleneceği, havuz kenarına voleybol topu formunda ışıklandırmalı bir heykel yerleştirileceği öne sürülmüştü. Heykelin arkasında ise "Girl Power" ifadesinin "GRL PWR" şeklinde neon tabelayla yazılacağı iddia edilmişti.
ZEHRA GÜNEŞ'TEN 8 AY SONRA NET YALANLAMA
Aylar sonra konuya ilişkin paylaşım yapan Zehra Güneş, iddia edilen villanın bahçesi olduğu belirtilen bir fotoğrafı yayımladı ve altına kısa bir not düştü. Milli voleybolcu, "Benim hiç böyle bir evim olmadı" sözleriyle gündeme gelen iddiaları reddetti.