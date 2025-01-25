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Zehra Güneş İtalya'ya yolcusu

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Türk voleybolunun yıldız ismi Zehra Güneş'in VakıfBank ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı iddia edildi. İddialara göre, İtalya'nın Milano ve Scandicci takımları, Zehra'yı transfer etmek için harekete geçti.

Türk voleybolunun yıldızı Zehra Güneş'in kulübü VakıfBank'la yeni sözleşme için anlaşamadığı ileri sürüldü. Zehra'nın yeni takımıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞAMADILAR

Fanatik'teki habere göre eski voleybolcu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, VakıfBank ve Zehra Güneş'in yeni sözleşme için görüştüklerini ancak anlaşma sağlayamadıklarını, tekrar görüşeceklerini ileri sürdü.

Zehra Güneş İtalya'ya yolcusu

Kuzubaşıoğlu, 25 yaşındaki yıldızın anlaşamaması halinde gidebileceği takımları da açıkladı. Buna göre İtalya'nın Milano ve Scandicci takımlarının Zehra'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Zehra Güneş İtalya'ya yolcusu

Kuzubaşıoğlu, "Milano ve Scandicci istiyor. Göreceğiz anlaşıp anlaşmayacaklarını. Ama şu an anlaşmadılar diye biliyorum ben. Şu an konuşuluyor ama anlaşmaya varılmadı diye duydum" dedi.

Zehra Güneş İtalya'ya yolcusu

Zehra Güneş İtalya'ya yolcusu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJY:

MİLANO DÜNYA MODASININ EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ MANKENLİK KARİYERİ FIRLAR ORADA. TÜRK KADININI EN İYİ BİÇİMDE TEMSİL EDECEĞİNE EMİNİM. TÜM DÜNYA GÖRSÜN TÜRKLER ARAP ÖZENTİLİ DEĞİLDİR.

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Haber YorumlarıMapo 77:

manken yaparlar

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

En akıllısını yapıyor

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

Zengin olsam ne para dökerim bu hatuna

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Haber YorumlarıCarsambali:

Italya da bunu bol bol mikerler..Birde mafya nin eline duserse vay ki haline vay..

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