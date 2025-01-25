Zehra Güneş İtalya'ya yolcusu

Türk voleybolunun yıldızı Zehra Güneş'in kulübü VakıfBank'la yeni sözleşme için anlaşamadığı ileri sürüldü. Zehra'nın yeni takımıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞAMADILAR

Fanatik'teki habere göre eski voleybolcu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, VakıfBank ve Zehra Güneş'in yeni sözleşme için görüştüklerini ancak anlaşma sağlayamadıklarını, tekrar görüşeceklerini ileri sürdü.

Kuzubaşıoğlu, 25 yaşındaki yıldızın anlaşamaması halinde gidebileceği takımları da açıkladı. Buna göre İtalya'nın Milano ve Scandicci takımlarının Zehra'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Kuzubaşıoğlu, "Milano ve Scandicci istiyor. Göreceğiz anlaşıp anlaşmayacaklarını. Ama şu an anlaşmadılar diye biliyorum ben. Şu an konuşuluyor ama anlaşmaya varılmadı diye duydum" dedi.