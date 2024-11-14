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Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor

Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş, ünlü otomobil markası reklamında yer aldı. Güneş'in elbisesi ve çekici duruşuyla dikkat çektiği reklam, büyük beğeni topladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, milli takımla sponsorluk anlaşması olan otomobil markası için objektif karşısına geçti.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Başarılı performansının yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Güneş'in sosyal medya hesabından paylaştığı video ise kısa sürede binlerce ve beğeni yorum aldı.

İşte o reklamdan kareler;

Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor

Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor

Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor

Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Reklamlar da oynuyor zaten , voleybolla ilgisi yok , sözde sporcu..

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Kısrak gibi..

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıJokerAllame:

süt gibi hatun yemeye doyamazsinn

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Haber Yorumlarıİlhan Fırat:

Otomobili göremedik

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

reklam güzelleri sonra simarma

Yorum Beğen0
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