Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş, ünlü otomobil markası reklamında yer aldı. Güneş'in elbisesi ve çekici duruşuyla dikkat çektiği reklam, büyük beğeni topladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, milli takımla sponsorluk anlaşması olan otomobil markası için objektif karşısına geçti.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Başarılı performansının yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Güneş'in sosyal medya hesabından paylaştığı video ise kısa sürede binlerce ve beğeni yorum aldı.
İşte o reklamdan kareler;