Zecorner Kayserispor, Youssef Ait Bennasser ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, Faslı futbolcu Youssef Ait Bennasser ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcuya başarılar dilendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Faslı futbolcu Youssef Ait Bennasser'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
