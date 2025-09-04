Zecorner Kayserispor, Youssef Ait Bennasser ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, Faslı futbolcu Youssef Ait Bennasser ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcuya başarılar dilendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Faslı futbolcu Youssef Ait Bennasser'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor