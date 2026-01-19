Zecorner Kayserispor maçının ardından

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Radomir Dalovic basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

3 puanın kendileri için çok değerli olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Oyunu final bölümünde kazanmak sevincin maksimumda olmasına sebep oluyor. Zor bir oyun oldu. Savunma yapan, iyi direnç gösteren, hızlı oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Çok önde oynamaya çalıştık. Bekleyen rakibi açmakta gerçekten zorlandık. Bilal'in kafa golü sevinç yumağı oluşturdu. Oyunun en önemli tarafı bence oyuncunun direğin önünde topu eliyle kornere attığı pozisyonda VAR'ın devreye girmemesiydi. Kablolarda sorun var galiba, deniz tarafında VAR çekmiyor. Pozisyon yüzde 100 penaltı. VAR devreye girmedi. Diğer maçlarda çok güzel giriyorlar. Bilmiyorum bu nasıl çözülecek. Bu kadar kötü maç yöneten hakemlerle nasıl oynayacağız. Bizim maçlardaki yönetimler olağanüstü kötü. Penaltı pozisyonu tarif edilecek pozisyon değil. Hiç kimse devreye girmiyor. Oyuncular çok mücadele etti, çaba sarf etti. Her şeylerini verdiler. Son dakikada gol geldi. Futbol böyle bir oyun. 1'inci dakikada atabilirsiniz, 95'inci, 100'üncü dakikada atabilirsiniz. İkinci yarının ilk maçında kazanmak değerliydi. Oyuncular soyunma odasında çok sevindi. 3 puanı almak bizim için değerliydi. 3 puan hepimizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

'CİDDİ RAKAMLARLA TEKLİF YAPTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR'

Kadrolarının kısıtlı olmadığını ancak transfer için çalışmalar yaptıklarını belirten Yalçın, "Bizim kadromuz kısıtlı değil. Oyunun son bölümünde yaptığımız hamleler var. Transfer olayının gündemde olması beni rahatsız ediyor. Transfer tabii ki yapmak istiyoruz ama doğru transfer yapmak istiyoruz. Direkt katkı verecek değerli hissettirecek katkı yapacak önemli oyuncular istiyoruz. Şu ana kadar 6, 7 oyuncu alırdım ama eski dönemlerde alınan oyuncuları gördük. Eksilerini, artılarını camia tartışabilir. Biz almak için değil katkı yapacak oyuncu almak, kendi istediğimizi almak için uğraşıyoruz. Ciddi rakamlarla teklif yaptığımız oyuncular var. Umarım olur. Elimizdeki seçenekler neyse en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Taraftarı, takımı mutlu edecek, geliştirecek oyuncular almaya çalışıyoruz. Transferler ha deyince olmuyor. Biraz beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BUNU İYİ ALDINIZ' DENİLEN OYUNCULARI ALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kadroda düşünmedikleri oyuncularla yollarını ayırdıklarına dikkat çeken Yalçın, "Camia değişim yaşıyor. Kadromuzda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Bazıları da kendisi gitmek istiyor Demir Ege gibi. Düşünmediğimiz oyuncuları gönderdik. Başka takımlarda devam etmek isteyen oyuncular var. Mutsuz bir oyuncuyla çalışamayız. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak. 'Bunu iyi aldınız' denilen oyuncuları almaya çalışıyoruz. Mutlu olmadıktan sonra yapılan transferlerin kimseye katkısı olmaz. Bu camia milyon Eurolar harcadı ve yaşanan durum ortada. 3 aydır 100'ün üstünde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu seyrediyoruz. Şu anda teklifler var ve haber bekliyoruz. Olumlu cevap gelirse ki stoper ve sol bek ile yüzde 95 durumundayız. Cumaya kadar gelmesi çok yüksek. Merkez orta saha ve bir tane kenar bakıyoruz. Önümüzdeki yılın planlama içinde olması gerekiyor. Yaz transfer döneminde önümüz açık oluyor. Şu anda transferde böyle bir seçenek yok. Oynayan oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bu da ekonomik olarak kolay değil. Hafta sonuna kadar cevaplar gelecek. Transferin bitmesine 15 günlük süreç var. Fırsat transferleri de çıkabilir" dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarların yönetimi istifaya davet etmesi hatırlatılan Sergen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taraftar protesto etme hakkına sahiptir. Burada birlik, beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Birlik olmak zorundayız. Bu işin altından böyle kalkabiliriz. Değiştir o gelsin, başkan gitsin, o gelsin, Sergen gitsin bu gelsin… Bu sürekli oluyor. Tekrardan hoca, başkan değişiyor. Artık camianın bunun dışına çıkması gerekiyor. Biraz beklememiz gerekiyor. Kaybederken söyledim. Sonunda çıkacağız düzlüğe. Bugün değil beki yarın değil ama çıkacağız. Yeni sezonun planını yapmaya çalışıyoruz. Çok uğraşıyoruz. Buna herkes dahil. Başkanla bütün gün konuştuk. Onlar da sabırsız, oyuncu almak istiyorlar. 5-6 tane alalım zor değil. Bizi gelecek seneye döndürecek oyuncu almaya çalışıyoruz. Taraftarımız isimlerin değil camianın taraftarı. Takım 85'inci dakikada savaşıyor, taraftarı da arkasında görmek istiyor. O mücadeleyi taraftarla berabere verebiliriz. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman lazım, zaman verilirse deneyeceğiz, verilmezse de yapacak bir şey yok."

DALOVİC: HATALARDAN DERS ALIP GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR

Galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Dalovic, "Bizim acımızdan zor bir maçtır. Genel olarak iyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Takımımı gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Beşiktaş gibi bir takıma karşı galip gelmek istiyorsanız fırsatları değerlendirmeniz lazım. Bizim de bugün 3-4 tane gol fırsatımız vardı ama değerlendiremedik. 90+5'te de yediğimiz golle cezalandırıldık. Hayat, futbol böyle. Önümüzde zorlu maçlarımız var. Hatalardan ders alıp geliştirmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

'HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK'

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirten Dalovic, "Bazı transferlerimiz oldu ama onların da zamana ihtiyacı var. Başkanımız ve sportif direktörümüz genel anlamda transferler için çalışıyorlar. 1, 2 oyuncu daha kadromuza katmamız gerekiyor. Ama yapamazsak da ben oyuncularımıza güveniyorum" diye konuştu.