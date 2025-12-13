Zecorner Kayserispor- Corendon Alanyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Zecorner Kayserispor evinde konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan tebrik eden Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Tüm oyuncularım bugün sahada inanılmaz bir mücadele gösterip sahaya karakterlerini koydular. 95 dakika boyunca inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Performansları hakikaten bugün üst düzeydeydi. Şunu da unutmamak lazım; maça 9 eksik ile çıktık. İlk 11'de oynayan 4-5 oyuncumuzun kendi pozisyonlarında oynamadıklarını da söylemek istiyorum. Genç oyuncularımız vardı. Onlar da oyunun son anlarına doğru girdiler. Rakibin de fırsatları oldu. Bizim de 3-4 tane yakaladığımız fırsat oldu. Ama bunları değerlendiremedik. Günün sonunda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

'SON MAÇLARDA OYUN KURMADA İYİYİZ'

Geriden oyun kurma anlayışından vazgeçip, geçmeyecekleriyle ilgili gelen soru üzerine Djalovic, "Aslına bakarsanız oyun kurma anlamında takımımızda mükemmel oyuncularımız var. Ayağı çok iyi oyuncularımız var. Fakat birkaç savunma oyuncusu ile oyun kuramazsınız. Bu tek başına yeterli değil. Ama, son maçlarda oyun kurma anlamında iyi olduğumuzu düşünüyorum" cevabını verdi.

PEREİRA: RAKİBE SADECE 1 POZİSYON VERDİK

Topladıkları 18 puandan daha fazlasını hak ettiklerini belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Geçen haftayla aynı şeyleri söyleyeceğim. Yine biz çok iyi oynadık. Baskılı oynadık. Yine oyunu biz kontrol ettik. İlk 20 dakikada belki 3 tane gol atabilirdik. Rakibe 96 dakika boyunca sadece 1 pozisyon verdik. Kaleye 11 tane şutumuz var ama yine gol bulamadık. Bu kadar şans yakalamamıza ve bu kadar baskılı oynamamıza rağmen buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Bu bizim için çok can sıkıcı bir durum. Ligin ilk yarısının hemen hemen sonuna geldik ve neredeyse ilk yarının tamamında 10 maçta biz rakiplerimize karşı üstün oynadık. Sadece 18 puanımız var. Biz 18 puandan daha fazlasını hak ettik. Böyle düşünüyorum. Daha iyi sonuçlar almamız gerekiyordu. Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak, zamana oynamamamız gerekiyor. Maçın 10'uncu dakikasından itibaren rakip oyunu yerde oynamaya başladı. Maç boyunca bir çok kez zamana oynandı. Maçın sonuna geldiğimizde de sadece 5 dakika eklendi. Biz maça tarafta gelmiyor diye şikayet ediyoruz. Bu şekilde oynarsak tabi ki gelmezler. Belli ki taraftar için değil yerde kalmak için oynuyoruz. Hakemin İngiltere'deki gibi oyunu devam ettirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.