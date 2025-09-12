Haberler

Zecorner Kayserispor, German Onugkha'yı Kadrosuna Kattı

Zecorner Kayserispor, German Onugkha'yı Kadrosuna Kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son olarak Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Spor
