Zecorner Kayserispor, German Onugkha'yı Kadrosuna Kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Spor