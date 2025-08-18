Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü oynanacak Zecorner Kayserispor- Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 2025-2026 sezonunun 3. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçın biletleri satışa sunuldu. Güney alt, kuzey üst ve kuzey alt blokları için bilet fiyatları 3 bin 38 lira olarak belirlendi. Bilet fiyatlarını doğu üst tribünü için 4 bin 38 lira, doğu alt tribünü için 4 bin 538 lira, batı alt tribünü için 5 bin 538, batı üst tribünü için 5 bin 538, batı balkon tribünü için 6 bin 38, misafir takım tribünü için ise 3 bin 38 lira olduğu kaydedildi.

Maça gidemeyecek taraftarların kombinelerini kulübe devredebileceği bildirilen açıklamada, "Devredilen kombinenin Zecorner Kayserispor Kulübü tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin yüzde 10'u para puan olarak Passo hesabınıza aktarılacaktır. Biriken parapuanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.