Zecorner Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Zecorner Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Güncelleme:
Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Zecorner Kayserispor, antrenmanlarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, maç taktiğini de çalıştı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor,deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, istasyon, pas çalışmaları ve son vuruş ile sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, ayrıca Galatasaray maçının taktiğini de çalıştı. İç Anadolu ekibi Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

