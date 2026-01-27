Zecorner Kayserispor sağ kanat oyuncusu Denis Makarov'u transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Dinamo Moskova'dan sağ kanat oyuncusu Denis Makarov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Makarov, Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Dinamo Moskova'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Denis Makarov'u renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Kayseri'ye gelen Makarov'un sağlık kontrolünden geçtiği bilgisine de yer verildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor