Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da bazı oyuncular, "Bağımlılığa Karşı Mücadele" konulu söyleşide lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolculardan Dorukhan Toköz, Bilal Bayazıt, Talha Sarıarslan ve Nurettin Korkmaz, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen "Bağımlılığa Karşı Mücadele" konulu söyleşiye katılan futbolcular, öğrencilerle sohbet etti.

Futbolcuları çiçek ve meşalelerle karşılayan öğrenciler, söyleşinin ardından atkı ve forma imzalattı.