Zecorner Kayserispor- Çaykur Rizespor maçının ardından

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu kaydeden Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Zor bir durumda iyi bir maç oynadık. Bizim için, şehir için zor bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabi ki baskı altında hissediyorduk. Ama kaliteli ve özgüvenli bir oyun ortaya koyduk. Özellikle ilk yarı oyunun içinde kaldıktan sonra ikinci yarı kazanabileceğimize olan inancımız daha da arttı. Oyuna sonradan giren oyuncular ciddi bir karakter gösterdi ve performans ortaya koydu. Bundan dolayı da çok mutluyum. Özellikle oyuna sonradan giren oyuncuların yaptığı etkiden dolayı. Benim için bu maç takımın karakter göstereceği noktasında kanıt niteliğinde bir maç oldu. 2 ay sonra gösterdiğimiz bu gelişimden çok memnunum. Önümüzdeki hafta çok önemli bir maç oynayacağız. Aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

RECEP UÇAR: ZOR BİR MAÇIN BEKLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİM

Zor bir maç olacağını beklediklerini ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maçtan önce de zor bir maçın beklediğini söylemiştim. Aslında bu maçı zor kılan unsur maçın kendisi, oyunun kendisi değil, biraz Kayserispor'un içinde telafisi olmayan bir durumda bulunması. Bugün burada yaratılan ambiyans, maçın zorluk derecesini ciddi oranda arttırıyordu. Nitekim de öyle oldu. Aslında baktığımızda onlar çok desteğin de etkisiyle daha agresif başladıkları, daha coşkulu başladıkları bir oyun ama sonrasında bizim oyunu dengelediğimiz hatta kontrol ettiğimiz bir oyun. İlk yarı sonlarında genelinde maçın ikili mücadeleler şeklinde geçen bir oyun ama bence iki tane kırılma anı var. Birincisi bizim attığımız VAR'dan dönen gol. O pozisyonda hem iptal oldu hem de dikkat ettiyseniz iki tane oyuncumuzun sarı kartla kaldı. Yani devre arasında çok büyük moralle gireceğimiz bir oyunda hem golümüzü iptal etti. Baktığımızda iki tane cebimizde sarı kartla girdiğimiz bir oyun. O bizi negatif anlamda etkilediğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'KENDİ STANDARTIMIZIN ALTINDA KALDIĞI BİR MAÇTI'

Maçın kırılma anlarından da bahseden Uçar şöyle konuştu:

"Sonrasında da ikinci yarı 60'larda girdiğimiz pozisyon her ne kadar ofsayt bayrağı kalksa da bu sefer orada biz gol yapabilsek yüzde 100 pozisyon ofsayt olmayan bir pozisyon. Muhtemelen VAR'dan bizim lehimize bir gol olarak geçecekti ve belki de inanın Kayseri adına daha zor bir maç geçecekti. Sonrasında biz oyunu kazanma hamleleri yaptık. Yani hatta Halil'e dokunup daha ofansif bir çift santrfora dönmeyi düşünürken o sırada merkezden bize yakışmayan bir gol yedik. Sonraki bölümde yaptığımız hamleler olsa da yediğimiz ceza sahasından Benes'in golü bizim adımıza maçı daha zor hale getirdi. Bu iki tane kırılma anı belki de bizi bugün itibariyle evimize puan almadan gitmemize sebebiyet verdi. Ama bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız. Biz Rizespor olarak artık 3 maçımız var. İlk 8 sırada bitirme hedefimiz içeride de söyledim oyuncularıma aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Önümüzdeki 3 maçtan maksimal puanı alıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Genel olarak bizim kendi özellikle final noktasında kendi standardımızın altında kaldığı Kayserispor'un da bundan önceki birçok maçını analiz ettim. Birçok dış faktörün de etkisiyle hem mücadele hem oyun anlamında standartlarının çok üstüne çıktıkları bir maçtı. Oyuncu değişikliklerinden de maksimum verim alabildiler bugün. Puan alamadan dönmemizin ana sebepleri bunlardı. Alacağımız dersleri alacağız. Dediğimiz gibi hedefimizde bir değişiklik yok. İnşallah kalan maçlarda en çok puanı alıp ilk 8'deki arzuladığımız yerde bitirmek istiyoruz."

'GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİĞİMİ BİR ŞEHİR'

Kayseri şehrinin kendisi için önemine de değinen Uçar, " Benim İstanbul dışında ilk görev aldığım bir şehir. Güzel anılar biriktirdiğim ayrılış çok daha güzel olabilirdi ama çok güzel dostlarımın olduğu bir şehir. Bugün de sağ olsunlar güzel karşıladılar. O anlamda bende olumlu izler bıraktılar. Onlara o anlamda teşekkür ederim. Kalan maçlarda da Kayserispor'a, şehre, eski oyuncularıma, yeni oyunculara da başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı