Haberler

Zecorner Kayserispor- Hesap.Com Antalyaspor: 1-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 23. haftasında Zecorner Kayserispor, evinde Hesap.com Antalyaspor'u 89. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kayserispor puanını 19'a yükselterek 17. sıraya çıktı.

(ANKARA) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Zecorner Kayserispor, evinde Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak ve Selim Şenöz yönetti.

Zecorner Kayserispor'a 3 puanı getiren golü, 89. dakikada Talha Sarıaslan attı. Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Kayserispor 17. sırada, Antalyaspor ise 23 puanda kalarak 14. sıraya yer aldı.

Kaynak: ANKA
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti

Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu

80 yaşındaki Ayşe Teyze böyle bulundu
Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti

Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti
Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan kişi öldürüldü

Trump'ın burnunun dibine kadar geldi, son anda engellendi
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize