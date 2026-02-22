Zecorner Kayserispor- Hesap.Com Antalyaspor: 1-0
Süper Lig'in 23. haftasında Zecorner Kayserispor, evinde Hesap.com Antalyaspor'u 89. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kayserispor puanını 19'a yükselterek 17. sıraya çıktı.
(ANKARA) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Zecorner Kayserispor, evinde Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak ve Selim Şenöz yönetti.
Zecorner Kayserispor'a 3 puanı getiren golü, 89. dakikada Talha Sarıaslan attı. Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Kayserispor 17. sırada, Antalyaspor ise 23 puanda kalarak 14. sıraya yer aldı.
Kaynak: ANKA