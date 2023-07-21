ZBEÜ Yüzme Havuzundaki Kurslar Yoğun İlgi Görüyor

2016 yılında açılan ZBEÜ Yüzme Havuzu, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu ve serbest egzersiz salonuyla hizmet veriyor. Havuzda yetişkin ve çocuk grup dersleri yanında özel dersler de alınabiliyor. Bölge halkının yoğun ilgisiyle aylık 228 kursiyer havuzdaki kurslara katılıyor.

2016 yılında 4 bin 500 metrekarelik bir alana kurularak hizmete açılan ve bünyesinde 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet fitness salonu ve 1 adet serbest egzersiz salonu barındıran ZBEÜ Yüzme Havuzundaki kurslar yoğun ilgi görüyor.

Havuzda, Pazartesi günleri dışında 09: 30-21: 00 saatleri arasında öğrenciler, tüm kamu personeli ve misafir kullanıcılara hizmet veriliyor. Yüzme Havuzunda yetişkin grup dersleri ve çocuk grup dersleri yanında özel ders alınabiliyor. ZBEFİT fitness salonunda ise kişiye özel eğitmen ile antrenman yapılabilecek serbest egzersiz, plates gibiimkanları sunuluyor.

Bölge halkına hizmet veren ZBEÜ Yüzme Havuzuna okulların kapanması ve yaz döneminin gelmesi ile birlikte bireysel eğitimler dışında aylık 228 kursiyer ile kurslara yoğun katılım oluyor. - ZONGULDAK