Üye Girişi
Haberler

Zayıflamak İçin Muaythai Yapan Genç Şampiyon Altın Madalya İçin Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zayıflamak için muaythai yapmaya başlayan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Özkan, milli takım antrenörü Göksel Cingöz'ün de desteğiyle başarılı bir performans sergileyerek Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi ise dünya şampiyonasında ülkesini gururlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Fazla kilolarından kurtulmak için 12 yaşında spor salonuna gitmeye başlayan Özkan, burada muaythai milli takım sporcularından etkilendi.

Ardından Milli Takımlar Sportif Direktörlüğü görevini de yürüten milli takım antrenörü Göksel Cingöz'le tanışan Umut, muaythai yapmaya başladı.

İlk il seçmelerine 86, ikincisine 81 kiloda katılan Umut, geçen yıl 75, bu yıl da 71 kiloda katıldığı Türkiye şampiyonalarında birinci olarak hayalini kurduğu milli takıma seçildi.

Aynı zamanda üniversiteye hazırlanan Umut Özkan, 12-19 Eylül'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli sporcu Umut Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapmaya başladığı salonda tanıştığı antrenörü sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Spora kilo vermek için başladığını anlatan Özkan, "Daha sonra bu sporu sevmeye başladım ve şu anda bu duruma geldim. İlk başladığımda 90 kiloydum, şu anda 71 kiloda dövüşüyorum." dedi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Özkan, şöyle konuştu:

"Önceden hobi olarak yapıyordum ama şimdi tamamen ülkem adına, ülkemi gururlandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak amacıyla yapıyorum. Ülkemi gururlandırmak için elime bir şans geçti. İstiklal Marşı'mızı en iyi şekilde duyurmak istiyorum. Türk'ün gücünü görecekler inşallah."

Göksel Cingöz: "Çay içer gibi çok rahat maç yapabilen bir sporcumuz"

Milli takım antrenörü Göksel Cingöz ise bu yıl Antalya'daki Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcusunun milli takıma katılmaya hak kazandığını belirtti.

Sporcusuyla gurur duyduğunu ifade eden Cingöz, "Boyuna göre kilosu fazla bir çocuğumuzdu. 90 kilolardan aktif sporla 71 kiloya düştü. Bu sporda Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. İlerleyen dönemlerde Sercan Koç gibi başarılı bir sporcu olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Cingöz, sporcusunun dünya şampiyonasında da bu performansını göstermesini dileyerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güzel marşını ve bayrağını dünyanın zirvesine dikecek diye umut ediyoruz. Bu bağlamda daha yoğun bir idman yapmaya başladı. Bunun karşılığını da son 2 yıldır alıyor. O yüzden dünya şampiyonasında madalya beklediğimiz sporculardan birisi. Umut, çok sessiz ve sakin ama müsabaka esnasında tam tersi bir performans sergileyebiliyor. Köşeyi çok iyi dinleyen, köşenin dediğini harfiyen uygulayabilen, çay içer gibi çok rahat maç yapabilen bir sporcumuz."

Kaynak: AA / Spor

Milli Takım Umut Özkan Türkiye Göksel Güncel Dünya Spor

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında?
title