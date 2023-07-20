Zaha'nın eşi Fenerbahçe taraftarından illallah etti! Sosyal medyadan çağrı yaptı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha, taraftarların kendisine ve arkadaşlarına mesaj atmamasını istediği bir paylaşımda bulundu.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Zaha'nın son kararının ne olacağı merak konusu. Sarı-lacivertli taraftarların gelmesi yönünde büyük baskı yaptığı futbolcunun eşi Paige Zaha'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Zaha'nın eşi yaptığı paylaşımda, "Wilf ve bana desteğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme mesaj atmayı bırakırsanız harika olur." dedi.

İKİ TAKIM ARASINDA TERCİH YAPACAK

Zaha transferinde Suudi Arabistan ekiplerinin masadan kalktığı ve Fildişi Sahilli futbolcunun son kararını ya Crystal Palace ya da Fenerbahçe'den kullanacağı belirtiliyor.

28 MAÇA ÇIKTI

Zaha geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Zaha'nın eşinin paylaşımı