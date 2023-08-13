Zaha'dan puan kaybı sonrası paylaşım gecikmedi: Görev aldığım için mutluyum

Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da Wilfried Zaha, Kayseri maç sonrası paylaşımda bulundu. "Daha fazlasını yapabilmeyi isterdim" diyen yıldız futbolcu, "Kısa süre de olsa görev aldığım için mutluyum.." dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Zaha sonradan oyuna girdiği karşılaşmanın sonunda paylaşımda bulundu. Fildişi Sahilli futbolcu, "Daha fazlasını yapabilmeyi isterdim." dedi.

"GÖREV ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Zaha yaptığı paylaşımda, "Maçta daha fazlasını yapabilmeyi istedim ancak kısa süre de olsa görev aldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca, "Bir sonraki maçı, dört gözle bekliyorum." dedi. Zaha, Kayserispor maçında 70. dakikada oyuna dahil oldu.