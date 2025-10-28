Haberler

Zafer Turnuvası 2025'te Türkiye Golfçüsü Recep Turan Şampiyon Oldu

Zafer Turnuvası 2025'te Türkiye Golfçüsü Recep Turan Şampiyon Oldu
Güncelleme:
Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Zafer Turnuvası 2025'te Türkiye'den 23 golfçü mücadele etti. Recep Turan, Gross kategorisinde elde ettiği 156 (+12) puanla birinci olmayı başardı. Turnuvada diğer dereceler de açıklandı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Golf Federasyonu ve Azerbaycan Golf Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Zafer Turnuvası 2025", 24-26 Ekim 2025 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dreamland Golf Kulübü'nde oynandı. Turnuvada, ülkemizden 23, Azerbaycan'dan 32 olmak üzere iki günde toplamda 55 golfçü sahaya çıktı.

Oynanan final raundunun ardından Gross kategorisinde Türkiye takımından Recep Turan toplamda 156 (+12) gross skorla turnuvanın en iyi skorunu yaparak şampiyon oldu. Türkiye takımından Mustafa Mazman 159 (+15) gross skorla ikinci, Azerbaycan takımından Colin Douglas 160 (+16) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

A kategorisinde Azerbaycan takımından Khalil Huseynov toplamda 75 stableford puanla birinci, Tural Velizade toplamda 72 stableford puanla ikinci, Brian Lawson toplamda 72 stableford puanla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

B kategorisinde Türkiye takımından Hasan Tunç 84 stableford puanla birinci sırada yer alırken, Azerbaycan takımından Alan Newbigging 82 stableford puanla ikinci, Robert McEwan 77 stableford puanla üçüncü oldu.

Longest Drive ödülünü Türkiye takımından Cüneyt Sapmaz ve Mustafa Mazman alırken, Nearest to Pin ödülü yine Türkiye takımından Mehmet Dinçsoy ve Recep Turan'a verildi.

Zafer Turnuvası 2025'in final raundunun ardından dereceye giren golfçüler düzenlenen ödül töreninde kupalarını aldılar. Dereceye girenlere kupalarını TGF Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Karaduman takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
