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Merkezefendi'de Aktaş kalıyor

Merkezefendi'de Aktaş kalıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te antrenör Zafer Aktaş, İtalya 2. Lig takımı Pesaro'dan gelen teklife rağmen takımda kalmaya karar verdi. Aktaş, Denizli ekibiyle yeni sezon öncesi resmi sözleşme imzaladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te antrenör Zafer Aktaş yuvada kalıyor. İtalya 2'nci Lig takımı Pesaro'dan ciddi bir teklif alan Aktaş, İtalyan yöneticiler ile yaptığı görüşmenin ardından değerlendirme yapıp yeniden Denizli ekibi ile masaya oturdu. Tecrübeli çalıştırıcının resmi sözleşmeyi imzalayıp takımda kalacağı öğrenildi. Zafer Aktaş, 2020-21 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon yaptığı Merkezefendi'de toplamda 6, Süper Lig'de aralıksız 5 yılı geride bırakmıştı. Aktaş, Denizli ekibini yeni sezon öncesi ilk kez Avrupa'ya taşımıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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