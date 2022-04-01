Yusuf Yazıcı, "Şaka değil" deyip Türkiye güzeli aşkıyla ilk pozunu paylaştı - Haberler

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Yusuf Yazıcı, "Şaka değil" deyip Türkiye güzeli aşkıyla ilk pozunu paylaştı

Haberler.com - Spor
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Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, 2021 yılında Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan'la olan aşkını ilan etti. Sosyal medya hesabından Turhan'la el ele tutuştuğu fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "1 Nisan şakası değil" ifadesini kullandı.

Milli Takım ve CSKA Moskova'nın yıldızı Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL"

Milli futbolcu, 2021 yılında Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan'la olan aşkını ilan etti. Sosyal medya hesabından Turhan'la el ele pozunu kalp emojisiyle paylaşan Yusuf Yazıcı, "1 Nisan şakası değil" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı, 'Şaka değil' deyip Türkiye güzeli aşkıyla ilk pozunu paylaştıYusuf Yazıcı'nın paylaştığı fotoğraf

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

2021 Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği son sınıf öğrencisi.

Yusuf Yazıcı, 'Şaka değil' deyip Türkiye güzeli aşkıyla ilk pozunu paylaştı

Haberler.com - Spor

Yusuf Yazıcı, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Edis Can:

Bence lanetin konusu giydiği takım elbiseye benzeyen şey olmalıydı daha çok dikkat çeker:))

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Ømer Cinar:

Allahim bu nasil bi takim elbise ... modami bu simdi ? yazik valla

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