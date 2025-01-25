Yusuf Şimşek'ten Hakem Yorumu: 'Söylenecek Bir Şey Yok'

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Iğdır FK maçının ardından, "Hakemi kamuoyuna bırakıyorum, söylenecek bir şey yok" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor sahasında Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Bolu'daki canlarımız için başsağlığı diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Konya'daki vefat eden kişilere başsağlığı diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Zor maç olacağını biliyorduk. Biz yeni bir takımız. Bizim için zordu, mücadele olarak iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzde daha güzel günler olacağını düşünüyorum. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum yaptıkları mücadeleden dolayı. Bize güvenen inanan başkanımıza, yönetimimize teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekküre ediyorum, bizi 90 dakika desteklediler. Bu desteklerini devam ettirsinler. Biz en kısa zamanda Adanaspor'u layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.

Basın mensuplarının "Hakemi nasıl buldunuz?" sorusuna ise Şimşek, "Çok fazla konuşmak istemiyorum hakemle ilgili. Kamuoyuna bırakıyorum, söylenecek bir şey yok" cevabını verdi. - ADANA