Yusuf Fehmi Genç, Dünya Halter Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Yusuf Fehmi Genç, Dünya Halter Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı
Norveç'te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç, 71 kiloda silkmede 192 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Ayrıca, milli sporcu koparmada 151 kilo ile altıncı, toplamda ise 343 kiloluk derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

BÜYÜKLER Dünya Halter Şampiyonası Erkekler 71 kiloda Yusuf Fehmi Genç, silkmede elde ettiği 192 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Norveç'in Forde şehrinde devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde Erkekler 71 kiloda Yusuf Fehmi Genç, silkmede elde ettiği 192 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Milli sporcu şampiyonada koparmada 151 kilo ile altıncı, toplamda 343 kiloluk derecesiyle de dördüncü sırada yer aldı. Bu sıklette diğer milli sporcu Kaan Kahriman koparmada 148, silkmede 180 ve toplamda 328 kiloluk dereceyle yarışmayı tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, elde ettiği başarılardan dolayı milli sporcuyu, antrenörleri ve kulübünü tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
