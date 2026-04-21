Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'ten 2 altın, 1 bronz madalya

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başarısından dolayı genç sporcuyu tebrik etti.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı. Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 147 kiloyla ise bronz madalya elde etti.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2 altın 1 bronz madalya kazanan milli halterci Yusuf Fehmi Genç'i tebrik etti. Bakan Bak, mesajında, "Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu. Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

Maraş saldırganının öğretmen annesi de tutuklandı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

Gaziantep FK'nin kabusu sona erdi

Burak Yılmaz'ın gitmesini bekliyorlarmış
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun