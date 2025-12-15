Milli halterci Yusuf Fehmi Genç: Hedefim olimpiyat altın madalyası

ORDULU milli halterci Yusuf Fehmi Genç, "2026'da Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Asıl hedefim ise 2028'de ABD'de düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kasım ayında düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda 71 kiloda 2 altın madalyayla şampiyonluk yaşayan Yusuf Fehmi Genç, 2026'da Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile 2028'de ABD'de düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'na memleketi Ünye ilçesinde hazırlanıyor. 10 yıllık halter kariyerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları olan genç, çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, "2025 yılı benim için bol madalyalı geçti. 6'sı altın olmak üzere toplam 9 madalya kazandım. Ülkemizi ve bayrağımızı güzel bir şekilde temsil ettim ve inşallah etmeye de devam edeceğim. 2026 hedefim ise Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Los Angeles'da düzenlenecek olan '2028 Yaz Olimpiyatları'na hazırlanmak için de daha özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Asıl hedefim olimpiyat altın madalyası kazanmak" ifadelerini kullandı.

YUSUF FEHMİ GENÇ: BAKANLIĞIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın altyapısında büyüdüğünü belirten Yusuf Fehmi Genç, "Devletimize ve milletimize çok teşekkür ediyorum. Ülkeme başarılı bir şekilde hizmet etmeye devam etmeyi istiyorum. Umarım ülkem için daha çok madalyalar kazanırım" diye konuştu.