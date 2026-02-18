Haberler

Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Haber Videosunu İzle
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir X kullanıcısı, yapay zeka ile Yusuf Dikeç'in yer aldığı bir Hitman videosu üretti. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde eli cebinde gümüş madalya kazanmıştı.

  • Yusuf Dikeç'in yapay zeka ile Hitman olarak betimlendiği bir video sosyal medyada gündem oldu.
  • Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 'eli cebinde' atış tarzıyla dünya çapında bir fenomene dönüştü.
  • Yusuf Dikeç, yapay zeka sanatçılarının ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği "eli cebinde" atış tarzıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen milli atıcımız Yusuf Dikeç, yapay zeka sanatçılarının ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

BU KEZ DE HİTMAN OLDU

Son olarak bir Xkullanıcısı tarafından paylaşılan ve Dikeç'i Hitman olarak betimleyen video, sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Gümüş madalyalı sporcumuzun soğukkanlı duruşu, yapay zeka yardımıyla Hitman'e uyarlandı. Videoda Yusuf Dikeç; kısa sürede gündem olan video büyük beğeni topladı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su seviyesi 60 santimetre yükseldi! Göl taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Göl taştı, bir kentimiz kabusu yaşadı
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Su seviyesi 60 santimetre yükseldi! Göl taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Göl taştı, bir kentimiz kabusu yaşadı
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti