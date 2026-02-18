Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Bir X kullanıcısı, yapay zeka ile Yusuf Dikeç'in yer aldığı bir Hitman videosu üretti. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde eli cebinde gümüş madalya kazanmıştı.
- Yusuf Dikeç'in yapay zeka ile Hitman olarak betimlendiği bir video sosyal medyada gündem oldu.
- Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 'eli cebinde' atış tarzıyla dünya çapında bir fenomene dönüştü.
- Yusuf Dikeç, yapay zeka sanatçılarının ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği "eli cebinde" atış tarzıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen milli atıcımız Yusuf Dikeç, yapay zeka sanatçılarının ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
BU KEZ DE HİTMAN OLDU
Son olarak bir Xkullanıcısı tarafından paylaşılan ve Dikeç'i Hitman olarak betimleyen video, sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Gümüş madalyalı sporcumuzun soğukkanlı duruşu, yapay zeka yardımıyla Hitman'e uyarlandı. Videoda Yusuf Dikeç; kısa sürede gündem olan video büyük beğeni topladı.