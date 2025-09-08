Haberler

Yusuf Dikeç, Gümüş Madalya Sonrası TGF Başkanı Taha Akgül'ü Ziyaret Etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile bir araya gelerek sporun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç ile Taha Akgül, federasyon binasında bir araya geldi.

Yusuf Dikeç'e teşekkür edilen açıklamada, "İki şampiyon isim sporun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
