Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Galatasaray'a veda ederek eski takımı Rapid Wien'e transfer olan Yusuf Demir, sarı-kırmızılılardaki dönemi hakkında konuştu. Türkiye'de umduğunu bulamadığını açıklayan 22 yaşındaki futbolcu, gelecek dönemlerde Türkiye'ye dönmeye şu an için sıcak bakmadığını ifade etti.
BARCELONA'YA KİMSE HAYIR DİYEMEZ''
Gösterdiği performansla Rapid Wien'den Barcelona'ya transfer olan Yusuf Demir, ''Hayatımın en özel anlarından biriydi. Barcelona aradığında kimse hayır diyemez.'' dedi.
''TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKMIYORUM''
Galatasaray dönemiyle ilgili de konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da işler beklediğimden biraz farklı gelişti. Yine de önemli bir deneyimli. Türkiye'de umduğumu pek bulamadım. Yakın bir gelecekte Türkiye'ye dönme planım yok." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 3.5 sezon geçiren Yusuf Demir, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Sağ kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.