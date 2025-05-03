Yurtlig Masa Tenisi Ege Bölgesi Şampiyonası Denizli'de Gerçekleşti

Yurtlig Masa Tenisi Ege Bölgesi Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Kınıklı Spor Kompleksi'nde, 80 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yurtlig Yarışmaları farklı Branşlarda devam ediyor. 01-03 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli, Masa Tenisi Ege Grup Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Kınıklı Spor Kompleksi'nde 10 ilden 80 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Üç gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada, Yurtlig Türkiye Şampiyonası'na katılacak takımlar da belirlendi. Erkekler kategorisinde; Muğla Takımı birinci olurken, Eskişehir ikinci, Uşak üçüncü, Denizli ise dördüncü oldu. Kadınlar kategorisinde; Kütahya Takımı birinciliği, İzmir ikinciliği, Manisa üçüncülüğü, Aydın ise dördüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Tekin Kazak tarafından takdim edildi. - DENİZLİ