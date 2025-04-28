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YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları Sona Erdi
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Manisa'da düzenlenen YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları'nın finalinde Aydın Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdu şampiyon oldu ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Turnuvada Denizli Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu ikinci sırayı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından Manisa'da düzenlenen YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda Aydın Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdu birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan turnuva, büyük bir heyecana sahne oldu. Afyon, Aydın, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa ve Muğla illerinden gelen takımlar, bölge birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Final maçında Aydın Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdu, Denizli Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'nu 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Turnuvada Denizli Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu ikinci sırayı elde etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Yurt Hizmetleri Müdürü Seyhan Terzi ve Eğitim Şube Müdürü Orçun Sarıgül tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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